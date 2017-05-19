Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı doğum istatistiklerini açıkladı. İşte TÜİK’in verilerinden bazıları:

Geçen sene 1 milyon 309 bin 771 bebek dünyaya geldi. 2015’te bu rakam 1 milyon 333 bin 329 olmuştu.

Bu bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız oldu.

15-49 yaş grubunda toplam doğurganlık hızı 2015 yılında 2,15 çocuk iken 2016 yılında 2,10’a geriledi.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,69 çocuk ile Ağrı, 3,46 çocuk ile Siirt ve 3,45 çocuk ile Şırnak izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocuk ile Karabük oldu. 1,48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocuk ile Zonguldak da Karabük’ün ardından geldi.

En çok doğum 25-29 yaş grubundakiler gerçekleştirdi. Bu gruptaki her bin kadın başına 133 doğum düştü. 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına ise 24 doğum düştü.

Erken yaşta doğum azaldı

15-19 yaş grubundaki doğurganlık oranında ise geçtiğimiz yıllara göre düşüş oldu. 2011 yılında bin kadın başına düşen doğum sayısı 32 iken, 2016’da bu rakam binde 24 oldu.