Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Sözcü Gazetesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazetenin sahibi Burak Akbay ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı da alındı.

Bu kapsamda İstanbul ve İzmir’de polis ekipleri, bazı adreslerde arama yaptı. Arama yapılan adresler arasında Burak Akbay'ın Sarıyer'deki evi de bulunuyor.



Sözcü Gazetesi'nin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun gözaltına alındı.

İzmir'de de muhabir Gökmen Ulu da akşam saatlerinde gözaltına alındı.



Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi.



BAŞSAVCI'DAN AÇIKLAMA

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, operasyonla ilgili açıklama yaptı. Başsavcı Fidan, "Sözcü Gazetesi'nin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.

Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, "Sadece patronu ve birkaç çalışanı" karşılığını verdi.



"FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE..."



Savcılığın soruşturmayı, ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan'' suçlarından başlattığı öğrenildi.



İKİ HABER DOSYADA



Soruşturma dosyasında 15 Temmuz'da internet sitesinden yer alan "Sözcü Erdoğan'ı buldu" başlıklı haberle 1 Ocak günü gazetede yayınlanan "2016 falınız" başlıklı haberlerin yer aldığı bildirildi.