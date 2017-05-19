Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üyenin atamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan HSK'ya 4 üye atadı
19.05.2017 - 18:36 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HSK'ya 4 yeni üye atadı. Mehmet Yılmaz, Halil Koç, Hüseyin Şahin ve M. Akif Ekinci HSK'nın yeni üyesi oldular.
Etiketler : erdoğan,hsk,atama,
474930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474930.aspx
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