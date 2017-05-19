Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK'ya 4 yeni üyenin atamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seçti.