Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giderek popülerleşen video oyunu turnuvalarının, izleyici kitleleri, futbol ve basketbola yaklaştı. Bu durumu değerlendirmek isteyen sosyal medya devi Facebook, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Counter Strike'ın turnuvalarını canlı yayınlama kararı aldı..

ABD'da birçok medya kuruluşu, e-spor olarak adlandırılan bu turnuvaları canlı yayınla izleyicilerine ulaştırıyor.

Milyonlarca izleyici çeken turnuvaların şampiyonluk ödülleri de astronomik rakamları buluyor.

Facebook'un oyun turnuvalarını 6 farklı dilde yayınlayacağı ifade ediliyor. Öte yandan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal medya hesabından Harvard Üniversitesi'ne kabul mektubunu aldığı anın görüntülerini yayınladı.

Babasının kaydettiği görüntülerde,, odasında bilgisayar başında oturan Zuckerberg'in, Harvard'dan gelen e-postayı açması ve "kabul edildim" demesinin ardından yaşadığı sevinç anları yer alıyor.

Dünyanın en zengin beşinci kişi olan Zuckerberg, Facebook'u 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencileri arasında iletişim sağlamak amacıyla kurmuştu.

Şimdiyse Facebook'un dünya genelinde 2 milyar takipçisi bulunuyor