Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ankara Sincan F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Yurtta Sulh Konseyi’nin üyeleri cuntacı generaller Akın Öztürk, İlhan Talu, Mehmet Partigöç ile Mehmet Dişli gibi isimlerin de aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının çamaşırlarını kendilerinin yıkadığı kaydedildi. Sıcak suyun cezaevi tarafından sağlandığı, leğen ve deterjan gibi ihtiyaçların ise kendileri tarafından kantinden satın alındığı öğrenildi. Öte yandan cezaevindeki yaklaşık 8 bin FETÖ mensubunun koğuşlarına yapılan ani baskınlarda krokiler, kaçış planları, şifreli notlar, koğuş ve havalandırma planları bulundu. FETÖ üyelerinin kâğıttan uçak şeklinde ya da pet şişe içerisine koydukları şifreli notlar da havalandırmadan koğuşlara fırlatılırken ele geçirildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’cülerin örgüt içi haberleşmesini önlemek için düğmeye bastı. Başsavcılık, koğuşlara şifreli notların fırlatılmasını engellemek için havalandırma boşlukları üzerine tek örgü çektirdi.