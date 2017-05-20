Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bükreş Büyükelçiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle başkent Bükreş'te "12. Geleneksel Bahar Yürüyüşü" organize edildi.

Büyükelçilik binası önünden başlayan ve başkentin en büyük caddesi Calea Dorobantilor'da devam eden yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Rumenlerin de yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte, Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Türk vatandaşlarının yanı sıra Kırım Tatarları, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşları ve diğer soydaşlar yer aldı.

Türkiye, Romanya, Azerbaycan ve Kazakistan bayraklarının taşındığı yürüyüş sırasında marşlar okundu, türküler söylendi.

"15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" sergisi açıldı

Yürüyüşün ardından Bükreş Büyükelçiliğinin bahçesinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi" isimli sergi açıldı.

Bükreş Büyükelçisi Ertaş, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının yürüyüşe katılarak, devletlerinin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.