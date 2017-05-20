CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, yarın yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne parti olarak temsilci göndermeyeceklerini bildirdi.
Tezcan, yazılı açıklamasında kongreye ilişkin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım imzalı davetiyenin geçen hafta kendilerine ulaştığını hatırlattı.
Yıldırım'a nazik daveti için teşekkürlerini ileten Tezcan, gerek Yıldırım, gerekse genel başkan yardımcıları tarafından söz konusu kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığa aday olacağının açıklandığını anımsattı.
Daha önce Sındır'ın gideceği açıklanmıştı
Öte yandan çarşamba günü gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'ne Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır'ın katılacağı bildirilmişti.
Parti Sözcüsü Tezcan, bir soru üzerine, yarın gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde CHP'yi temsilen Sındır'ın nezaket kuralı çerçevesinde bulunacağını açıklamıştı.