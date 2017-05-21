Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan Imad Eddin Alcamus'dan 3 gündür haber alamayan arkadaşları ve yakınları emniyet müdürlüğüne başvurdu. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Alcamus, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki evinden 18 Mayıs'ta akşam saatlerinde hava almak için ayrıldı. Gencin bir daha eve dönmemesi üzerine öğrencinin yakınları ve arkadaşları İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. Alcamus'un ev arkadaşı Mustafa Jumaa, o gün evde beraber olduklarını ve akşam saatlerinde Alcamus'un hava almak dışarı çıktığını belirtti.

Geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine cep telefonundan aradığı arkadaşına ulaşamadığını ifade eden Jumaa, şunları kaydetti:

''Kendisine ulaşamayınca Ankara'da oturan ailesine de haber verdik, onlar da ulaşamadılar. Sonrasında polise ve savcılığa haber verdik, onlar da aramalarını sürdürüyor ancak hiçbir yerden haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz, inşallah bir an önce bulunur. Ev arkadaşımı görenler bana veya polise bildirsin. Ailesi perişan bir durumda. Kendisine buradan sesleniyoruz, eğer bize duyabiliyorsa bir şekilde bize ulaşsın. En azından yaşadığını, iyi olduğunu bilelim."