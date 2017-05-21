Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzaktan kumandayla 5 kilometre öteden yönetilebilen zırhlı kepçe “Tosun”, meskûn mahallerde ortaya çıkan hendek ve barikatların aşılmasında görevini başarıyla yerine getiriyor. Best Grup Savunma Sanayi Ticaret Genel Koordinatörü Yavuz Yeldan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) sergilenen “Tosun”un tamamıyla yerli üretim olduğunu söyledi. Zırhlı kepçenin üretiminde Çukurova Makina İmalat ve Ticaret AŞ ile ortak çalıştıklarını belirten Yeldan, aracın öne çıkan özelliğinin uzaktan kumandayla yönetilmesi olduğunu vurguladı. Yeldan, Yüksekova, Nusaybin ve Sur’da yaşanan olaylardan sonra böyle bir araca ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Ortaya çıkan hendek ve barikatların aşılmasında çok büyük zorluklar yaşandı ve bundan kaynaklanan bir taleple biz bu aracı tasarladık. Hızlıca üretimini tamamladıktan sonra söz konusu bölgelerde kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerimize teslim ettik. Zırhlı kepçeler şu anda görevini başarıyla yerine getiriyor” diye konuştu. Aracın uzaktan kumandalı olmasının büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Yeldan, “Antenlerin birbirini gördüğünde 5 kilometreye kadar aracımız operatörsüz gidebiliyor. Antenler birbirini görmediğinde yani meskûn mahal içinde bazı engellerin, evlerin olduğu durumlarda ise yaklaşık 1 kilometreye kadar aracımız operatörsüz görev yapabiliyor” diye konuştu. Yeldan, kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere çok hızlı cevap verdiklerini, 40 zırhlı kepçeyi 6 ayda teslim ettiklerini aktardı. Zırhlı kepçenin mayın tehdidi olan bölgelerde de kullanılacağını anlatan Yeldan, mayın tespit cihazının araca monte edilebilmesi için Ar-Ge çalışmaları planladıklarını kaydetti.