Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi.







Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, 998 gün sonra genel başkan seçileceği kongrede, 6 aylık reform adımlarının atılacağı yol haritasını açıklayacak.







Başbakan Binali Yıldırım için tüzük değişikliği ile ilk kez genel başkan vekili makamı oluşturulacak. ‘Rabia’ tüzüğe girecek. Kongre ilklere sahne olacak.











