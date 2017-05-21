Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi.



Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 998 gün sonra genel başkan seçileceği kongrede, 6 aylık reform adımlarının atılacağı yol haritasını açıklayacak.



Başbakan Binali Yıldırım için tüzük değişikliği ile ilk kez genel başkan vekili makamı oluşturulacak. ‘Rabia’ tüzüğe girecek. Kongre ilklere sahne olacak.