15 Temmuz'un seyrini değiştiren ve o gece şehit edilen Ömer Halisdemir'in Ak Parti Olağanüstü Kongresi'ne özel misafir olarak davet edilen Hasan Halisdemir kongreye katıldı
Baba Halisdemir Ak Parti Kongresi'nde
21.05.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Halisdemir kongreye özel misafir olarak davet edildi.
Etiketler : Baba Halisdemir,
475414 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475414.aspx
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