Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde özel misafirler vardı. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren ve darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir kongreye özel misafir olarak davet edildi. Salonda 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un dev posterlerinin altına "vatan size minnetar" yazıldı.

