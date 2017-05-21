AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde özel misafirler vardı. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren ve darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir kongreye özel misafir olarak davet edildi. Salonda 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un dev posterlerinin altına "vatan size minnetar" yazıldı.
Ömer Halisdemir'in babası kongreye özel misafir olarak davet edildi
21.05.2017 - 13:44 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz'un seyrini değiştiren ve darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir AK Parti kongresinde özel misafir olarak davet edildi.
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde özel misafirler vardı. 15 Temmuz'un seyrini değiştiren ve darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir kongreye özel misafir olarak davet edildi. Salonda 15 Temmuz'da şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un dev posterlerinin altına "vatan size minnetar" yazıldı.
Etiketler : Hasan Hüseyin Halisdemir,ak parti kongre,15 temmuz,haberler,
475425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475425.aspx
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