Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeniden genel başkanlık koltuğuna oturduğu AK Parti’nin olağanüstü kongresinde, parti vitrininde de önemli değişiklikler yapıldı. Erdoğan, birlikte çalışacağı ekibi ‘Tecrübeliler ve gençler’ karmasından oluşturdu. Partinin ‘Hafızası’ olarak nitelendirilen isimler yerlerini korudu, çoğu gençlerden oluşan 19 yeni isim MKYK üyesi oldu.

AK Parti kongresinin ‘demokrasi, değişim, reform’ olan ana sloganı partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna da (MKYK) yansıdığı görüldü. 50 kişilik mevcut MKYK’dan 3’ü genel başkan yardımcısı 2’si bakan olmak üzere 19 isim bu defa liste dışında kaldı. Erdoğan’ın MKYK listesini hazırlarken, ‘bölge dengeleri, tecrübe-gençlik dengesi, referandum sonuçlarını’ dikkate aldığı gözlendi. Hayati Yazıcı, Erol Kaya, Mustafa Ataş, Mehmet Mehdi Eker gibi partinin ‘Ağır topları’ diye bilinen isimler yeniden MKYK’ya taşınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu isimleri genel başkan yardımcısı olarak da değerlendireceği belirtiliyor.

LİSTE DIŞI KALANLAR

Genel Başkan Yardımcılarından Yasin Aktay, Şaban Dişli ve Nükhet Hotar ile Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu MKYK’da yer verilmedi. Kulislerde, Kaynak ile Müezzinoğlu’nun bakan olarak yollarına devam edecekleri için parti yönetiminde olmadıkları belirtildi.

AK Parti’nin eski MKYK’sında kadın üye sayısı 15 iken, yeni yönetimde bu sayı 9’a düştü. Asuman Erdoğan, Çiğdem Karaaslan, Hatice Kübra Öztürk, Jülide Sarıeroğlu, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı, Rumeysa Kadak, Yasemin Atasever ve Zeynep Alkış AK Parti’nin MKYK’daki kadın üyeleri oldu.

Başbakan Binali Yıldırım’la birlikte AK Parti MKYK’da kabineden 5 isim yer aldı. Yıldırım’ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı zamanda MKYK üyesi oldu.

GENÇLİK AŞISI

MKYK’ya yeni giren isimlerin büyük bölümü gençlerden oluştu. Erdoğan’la uzun yıllar birlikte siyaset yapan Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel’e bu kez MKYK’da yer verilmedi. Karayel’in yerine aynı zamanda Kayseri milletvekili olan oğlu İsmail Emrah Karayel MKYK üyesi oldu. Ayrıca kadın kollarından Hatice Kübra Öztürk, gençlik kollarından ise İsa Sinan Göktaş ‘Genç’ kadrodan MKYK’ya giren isimler oldu. Asuman Erdoğan, Cahit Özkan, Çiğdem Karaaslan, Fatih Şahin, Hazma Dağ, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Köse ve Rumeysa Kadak da MKYK’nın genç isimleri arasında yer aldı.

AK Parti’nin reformist isimlerinden olan Mahir Ünal ve Efkan Ala gibi isimlerin MKYK’da yer alması Erdoğan’ın bundan sonra izleyeceği demokratikleşme ve reform adımlarının da işareti olarak değerlendirildi. İşadamı Ethem Sancak da bu kez MKYK’da kendisine yer bulurken, Ermeni kökenli milletvekilli Markar Esayan da MKYK’daki yerini koruyan isimler arasında yer aldı.

MKYK’daki en genç isimler arasında yer alan Rümeysa Kadak’ın, halen Marmara Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi. MKYK’nın bir diğer öğrencisi üyesi ise Yasemin Atasaver. Atesever İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğrenci ve aynı zamanda KADEM Gençlik Komisyonu üyesi. Her iki ismin de 25 yaşın altında oldukları belirtildi.

GİDENLER-GELENLER

AK Parti’de MKYK dışı kalanlar isimler şöyle:

Ayhan Ogan, Ayşe Sula Köseoğlu, Edibe Sözen, Emine Nur Günay, Nükhet Hotar, Fatma Güldemet Sarı, Fazilet Dağcı Çığlık, Hüseyin Özbakır, Galip Ensarioğlu, Mahmut Kaçar, Mehmet Müezzinoğlu, Yelda Erol Gökcan, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sema Ramazanoğlu, Serkan Bayram, Şaban Dişli, Veysi Kaynak, Yasin Aktay, Yaşar Karayel

MKYK’ya yeni giren isimler ise şöyle sıralandı:

Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Ethem Sancak, Hacı Ahmet Özdemir, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emral Karayel, Mahir Ünal, Mehmet Emin Yılmaz, Recep Uncuoğlu, Rümeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal