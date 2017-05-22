Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

‘Kutlu Doğum FETÖ Projesi’ başlığıyla gazetemizin gündeme getirdiği, ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ‘tarihi değişecek’ demesine rağmen sadece ismini değiştirerek konunun üstünü kapatmaya çalışan Diyanet’in bu defa da İslam âlimlerine dil uzatan çalışanını koruduğu belirlendi. Kırşehir’de imamlık yapan Yasin Kılınç’ın yöneticiliğini yaptığı, ‘dinihaberler.com’ sitesinden İslam âlimlerine yönelik hakaret içerikli haberler yaptığı ortaya çıktı. Kılınç’ın yazdığı ‘Akıl hocası İmamı Rabbani olanın vay hâline!’ başlıklı haberde, İmam Rabbani hazretlerine ve onun yazdığı eserlerinden biri olan Mektubat kitabına dil uzatılıyor.

Konuyla ilgili Türk Diyanet Vakıf Sen bir rapor hazırladı. Raporda “Haber sitesinde yapılan gayriahlaki ve siyasi haberleriyle hizmet içinde dışında bu pervasız tavırları devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu gibi din görevliliğinin saygınlığına pervasızca zarar vermekte olduğu bilinmesine rağmen korunması izah edilemez” denildi.

Raporda ayrıca, Yasin Kılınç’ın asli görevi yerine editörlük yaparak gelir elde ederek ticari faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla şikâyet edilmesine rağmen bugüne kadar bir işlem yapılmadığına dikkat çekildi. Sendikanın rapordunda, Yasin Kılınç’la ilgili şikayetin önce Kırşehir Valiliği’ne ardından da İl Müftülüğüne intikal ettiği, ancak bu durumun gizlenerek haksızlığın korunduğu iddia edildi. Türk Diyanet Vakıf Sen tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen raporla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı, vatandaştan Diyanet İşleri Başkanlığına gelen şikâyetlerin değerlendirmeye alınmadığı, ayrıca Diyanet’in söz konusu siteyi desteklediği ileri sürüldü.