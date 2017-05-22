Yılbaşı gecesi yaşanan katliamın ardından kapılarını kapayan ünlü eğlence merkezi Reina, bu sabah iş makineleri ile yıkıldı.
Reina iş makineleri ile yıkıldı
22.05.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşanan katliamın ardından kapılarını kapayan ünlü eğlence merkezi Reina, bu sabah yıkıldı.
Yılbaşı gecesi yaşanan katliamın ardından kapılarını kapayan ünlü eğlence merkezi Reina, bu sabah iş makineleri ile yıkıldı.
Etiketler : reina,katliam,
475683 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475683.aspx
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