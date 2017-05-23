Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “yeni atılım dönemi” olarak adlandırılan AK Parti’nin ve hükûmetin bundan sonraki eylem planına ilişkin “hızlı bir giriş” yapmaya hazırlanıyor.

AK Parti’nin pazar günü yapılan olağanüstü kongresi ile genel başkanlık koltuğunu devralan Erdoğan, MKYK’da yapılan değişiklikler kapsamında önce partinin üst yönetimi olan MYK’yı belirleyecek. Hafta sonuna kadar açıklanması beklenen yeni yönetimde MKYK’ya alınmayan 3 genel başkan yardımcısının yerine MKYK içinden yeni tayin yapılacak. Diğer genel başkan yardımcılarının ise yerlerini koruyacağı, ancak bazı görev değişiklikleri olabileceği belirtiliyor. Partinin üst yönetimine yönelik değişikliklerinin hemen ardından ise kabine değişikliğinin gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde “MKYK’nın üçte birinden fazlası değişti. Aynı oran MYK ve kabinede de korunacak” değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti yönetimi tarafından yaptırılan kamuoyu yoklamasında da vatandaştan yüzde 75 oranında kabinenin değişmesi talebi geldiği belirtiliyor. Bu kapsamda, kabinede en fazla 4 kişinin değişebileceği, bazı bakanların ise görev alanlarında kaydırma olabileceği ifade ediliyor. Kabinedeki değişikliğinin Erdoğan’ın erşembe günü yapacağı Brüksel seyahatinin ardından gerçekleşebileceği konuşuluyor.

TEŞKİLATLARA NEŞTER

Haziran ayında ise AK Parti’nin olağan kongre süreci başlatılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sonrasında topladığı bakanlar kurulunda olağan kongre sürecinin yılsonuna kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti. AK Parti yönetimi de bunun üzerine ilçe kongrelerinin haziranda başlatılması, il kongrelerinin de yıl sonuna kadar tamamlanması kararını almıştı. Bu kapsamda, kongre sürecinde en büyük değişimin parti teşkilatlarında yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanları ile ilgili de ayrı bir çalışma yürütüyor. Erdoğan’ın 2019 seçimlerini beklemeden bazı belediye başkanlarını görevden alabileceği belirtilirken, özellikle halktan kopan, vatandaşı muhatap almayan isimlere yönelik tasarrufta bulunabileceği kaydediliyor.

YENİ EYLEM PLANI HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan da haziran ayında kamuoyuna açıklanacak yeni eylem planı üzerinde çalışma yapıyor. Bu çalışmada, yıl sonuna kadar hükûmetin ve partinin atacağı adımlar tek tek sıralanacak

ve bir takvime bağlanacak. Erdoğan’ın talimatıyla tüm bakanlar şu anda, yeni projeler ve hedefler üzerinde çalışma yürütüyor. Açıklanacak eylem planı, demokrasi ve refahı artıracak adımlar üzerinde oturtulacak, hem vatandaşı hem de genel ekonomik hayatı rahatlatacak adımlara yer verilecek. Eylem planı açıklandıktan sonra Erdoğan, uygulama sürecinde sıkı bir takip sistemi oluşturacak ve gün be gün bu takvime uyulup uyulmadığını denetleyecek. Bu arada, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ilişkin uyum yasaları konusunda da ayrı bir çalışma yapılıyor. Uyum yasaları sebebiyle Meclis’in tatil kararı almayacağı ve Temmuz sonuna kadar çalışacağı değerlendirmesi yapılıyor.