Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Teröristle mücadele harekatı PKK/PYD/YPG’nin yanı sıra FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan çok sert açıklama
23.05.2017 - 09:07 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Teröristle mücadele harekatı PKK/PYD/YPG’nin yanı sıra FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." açıklamasını yaptı
Etiketler : Hulusi akar,
475953 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475953.aspx
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