Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Teröristle mücadele harekatı PKK/PYD/YPG’nin yanı sıra FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle de en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir."