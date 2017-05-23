İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 18 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda materyal ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü
İzmir'de PKK operasyonu: 18 gözaltı
23.05.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Etiketler : İzmir,
475963 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475963.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER