Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halil Uygun ROTTERDAM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Hollanda’nn Rotterdam şehrinde yaşanan olaylar sebebiyle bu ülke aleyhine açtığı dava düşürüldü. De Telegraaf gazetesine göre dava, Bakan Kaya sınırdışı edilmediği ve kendi isteğiyle Hollanda’yı terkettiği gerekçesiyle düşürüldü. Haberde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’ya Hollanda’ya gelmeden önce, “Ülkede istenmediği” bilgisi verildiği ifade edildi. 11 Mart’ta Almanya’dan, kara yoluyla Hollanda’nın Rotterdam şehrine giden Kaya’nın şehide birkaç saat geçirdiği, daha sonra polisler eşliğinde yeniden Almanya’ya döndüğü hatırlatıldı. Rotterdam’a giden Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girmesine izin verilmemişti. Hollanda polisi başkonsolosluk önünde toplanan Türk vatandaşlarına müdahale etmişti.