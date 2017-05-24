Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eczacıbaşı'nın ve Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi olan libero Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı. 15 yıldır profesyonel olarak voleybol oynayan ve bu sürenin 14 yılında Eczacıbaşı forması giyen Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, voleybolu Eczacıbaşı'nda bırakmanın gururunu yaşadığını belirtti. 14 yıl boyunca Eczacıbaşı'nda büyük bir keyifle oynadığını söyleyen Gülden, "Öncelikle Eczacıbaşı yönetimi ve çalışanlarına, Türk Milli Takımı’nda ve organizasyonunda yer alan idarecilere ve takım arkadaşlarıma, kariyerim boyunca birlikte çalıştığım tüm antrenörlerime, menajerlerime, tüm çalışanlara ve tüm takım arkadaşlarıma sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Her daim bana destek veren sevgili eşime ve aileme de ayrıca sonsuz teşekkürler" açıklamasını yaptı.



’’Gülden, daima ailemizin bir parçası olarak kalacak’’



Gülden'in voleybolu bırakma kararının ardından Eczacıbaşı Spor Kulübü de açıklama yaptı. Gülden gibi örnek bir sporcuyla uzun yıllar birlikte mücadele ettikleri için mutlu olduklarını söyleyen Eczacıbaşı yönetimi, "Büyük başarılara birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadık. Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı tarihinin unutulmazları arasında yerini alan Gülden, daima ailemizin bir parçası olarak kalacak. Hepimizin kalbinde taht kuran Gülden’e hayatının yeni döneminde de başarılar diliyoruz" denildi.