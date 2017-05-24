Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerin aynı zamanda bulunduğunuz şehirlerin kanaat önderleri olduğunuzu da biliyorum. Bu salon aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, emeği ve desteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır.

''FAİZİ SÖMÜRÜ ARACI OLARAK GÖRÜYORUM''

Açık ve net söylüyorum yüksek faizi sömürü aracı olarak görüyorum. krediye mahkum olan imzayı atıyor. Bu anlayış adil değil, bunu da çözeceğiz. Sizlerin aynı zamanda bulunduğunuz şehirlerin kanaat önderleri olduğunuzu da biliyorum. Bu salon aslında Türkiye'nin yelpazesidir. İş dünyamızın lokomotifliği, emeği ve desteği olmadan hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan sizlerin azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç kaynağıdır.

''BU MİLLET ALNI ÖPÜLESİDİR''

Özellikle 15 Temmuz'da güçlü duruşunuzla Ahilik sıfatını hak ettiğinizi ortaya koydunuz. Her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O çağrıya anında cevap vermek suretiyle bu milletin alnı öpülesidir. Dünyada bu milletin eşi benzeri yoktur. Bu milletin bir ferdi olmaktan iftihar ediyorum. TOBB ülkemizin geleceği için ekonomiyle demokrasinin aynı bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu kabul etmiş kurumumuzdur. Hak ve özgürlüklerin korunması konusundaki hassasiyetiyle de milletimizin gönlündeki yerini güçlendireceğine inanıyorum. Sürekli ecdada atıfta bulunmamızın sizlerle sohbet ederken söze Ahilikten bahsetmemizin sebebi budur. Yakın uzak tüm geçmişimizle irtibatımızı sıkı tutmalıyız.

''6 AYLIK YOL HARİTASINI HAZIRLAYIN, GETİRİN'' DİYECEĞİM

Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan ettik. Bu doğrultuda adım adım ilerliyoruz. 2053'e hazırlık olacak mahiyette çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar bütün bakan arkadaşlarımıza özellikle şunu kendilerinden isteyeceğim. Yol haritınızı 6 aylık olarak hazırlayın getirin diyeceğim. Bunun için hazırlıklarımızı kararlı olarak yapmamız gerekiyor.

TÜRKİYE 2035 YILINDA İLK 20 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Türkiye 2035 yılında 90 milyonu aşacak nüfusuyla dünyanın ilk 20 ülkesinden birisi olacaktır. Bütün bunlar bir ülkede bir dayanışma ruhunu getirecek. Bu ruh birbirine inandırma, kenetlenme, birlik beraberlik bizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacaktır. Çok daha hızlı yüreyeceğiz, inşallah ülkemizi yarışın içerisinde ilk 10'un içerisinde göreceğiz. Türkiye net ticaret fazlası, cari fazlası bir ülke haline gelmeden hedeflere ulaşamaz. 2035'de üretim gücümüzü küresel değel seviyemizin üstlerine çıkarmak durumundayız. Sanayi 4 adıyla ifade edilen teknoloji yoğun üretim yapısına geçerken insanlarımızı yeni ihtiyaçlara uygun alanlarda hizmet vermek üzere hazırlamalıyız. Amacımız, Türkiye'yi bölgesel bir güç olmanın yanında küresel bilgiye sahip bir ülke konumuna çıkarmak. İstanbul, Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi yeniden ele almalı yeniden cesur dönüşüm projelerini yeniden hayata geçirmeliyiz.

TOBB'A YERLİ OTOMOBİL ÇAĞRISI

Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli yüzde 100 üretimi olan otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB yüzde 100 yerli otomobili 'Made in Turkey' olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız.

İKİ İLÇE İL OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cizre ve Yüksekova'nın da il olacağını açıkladı.

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