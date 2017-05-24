AK Parti’nin grup başkanı, bugün Mecliste gerçekleştirilen kapalı grup toplantısıyla belli oldu. 21 Mayıs’taki 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile AK Parti’de bayrak değişimi yaşandı. Başbakan Yıldırım, genel başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Bu değişim Türkiye’de yeni bir süreç başlattı. Kongrede sadece genel başkan değişmedi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girişin adımı da atıldı.
Yıldırım’ın grup başkanı seçilmesi için 5 grup başkanvekili tarafından öneri sunuldu. Önerinin onaylanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım tekrar grup başkanı seçildi.
AK Parti Grup Başkanı Başbakan Yıldırım oldu
24.05.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, 300 oyla AK Parti’nin yeniden grup başkanı oldu.
AK Parti’nin grup başkanı, bugün Mecliste gerçekleştirilen kapalı grup toplantısıyla belli oldu. 21 Mayıs’taki 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile AK Parti’de bayrak değişimi yaşandı. Başbakan Yıldırım, genel başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bıraktı. Bu değişim Türkiye’de yeni bir süreç başlattı. Kongrede sadece genel başkan değişmedi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine girişin adımı da atıldı.
Etiketler : başbakan,binali yıldırım,
476297 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476297.aspx
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