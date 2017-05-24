İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi tebrik etti
24.05.2017 - 16:23 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Cumhurbaşkanlığı'na yeniden seçilen Ruhani'yi tebrik etti.
Etiketler : erdoğan,ruhani,tebrik telefonu,
476350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476350.aspx
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