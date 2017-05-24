Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Roma'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Paolo Gentiloni ile ikili görüşme gerçekleştirdi.