Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Roma'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Paolo Gentiloni ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, İtalya Başbakanı ile görüştü
24.05.2017 - 20:28 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni farklı türlerde temaslarda bulunmak üzere görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Roma,
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