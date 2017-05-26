Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alındı.



EVİNDE GÖZALTINA ALINACAK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyonda, Antalya Nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesince alınan arama kararıyla, polis ekipleri eski Rektör Kurtcephe'nin evine gitti.

Kurtcephe, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.



İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolünden geçirilen Kurtcephe, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kurtcephe'nin evinde detaylı arama yapıldığı belirtildi.



GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yapan Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.



ÇOK SAYIDA DOSYASI VARDI

AÜ Rektörlüğü'ne 2008 yılında atanan ve 9 yıldır bu görevi sürdüren Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, görev süresinin bitimine 6 ay kala görevden alınmıştı. O dönemde hakkında çok sayıda soruşturma dosyası bulunan Prof. Dr. Kurtcephe'nin görevine YÖK tarafından son verilmişti.



İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok adreste Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında Kadıköy Acıbadem Mahallesi Atıf Bey Sokak'taki bir apartmandaki daireye de operasyon yapıldı. Dairede Mali Şube ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.