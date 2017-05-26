İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yasa dışı olaylar sırasında yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırılarda bulunan ve PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Dijital malzemeler ve örgütsel dokümanların ele geçirildiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
Batman'da terör operasyonu
26.05.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yasa dışı olaylar sırasında yollara barikat kuran, güvenlik güçlerine taşlı saldırılarda bulunan ve PKK/KCK terör örgütü lehine slogan atan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Etiketler : Batman,
476868 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476868.aspx
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