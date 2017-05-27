Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Karagöz, Ankara’da devlet protokolünün katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı. Şehit Karagöz (24) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen töreneBaşbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Uğurlama töreni sırasında şehidin annesi “Emre’m şehit oldu, cennete uçtu” diyerek ağladı. Alp Eren Kaya ANKARA