Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski emniyet mensubu A.G. ile yakınları Z.T, R.S.T. ve M.S.Ü. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan eski emniyet mensubu A.G. ile R.S.T. ve M.S.Ü. tutuklanırken, Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.