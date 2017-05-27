Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski emniyet mensubu A.G. ile yakınları Z.T, R.S.T. ve M.S.Ü. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan eski emniyet mensubu A.G. ile R.S.T. ve M.S.Ü. tutuklanırken, Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da FETÖ operasyonu
27.05.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da,FETÖ yönelik soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,antalya,
477037 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477037.aspx
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