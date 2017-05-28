Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yol haritasının 2019 seçimlerine kadar devam edeceğini ve bu konuda atılacak tüm adımları iki yönlü olarak takip edeceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın sözünü ettiği, takip mekanizmasının nasıl işleyeceğine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk adımı sayılan partili cumhurbaşkanlığına geçişin ardından, icraatların ve atılacak adımlarla ilgili takvimin işleyip işlemediğine yönelik takip bir anlamda Cumhurbaşkanlığı ile Meclis ve hükûmet arasında bir koordinasyon sağlanması anlamına da gelecek.



TAKİBE ÖZEL EKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yeni yol haritasına ilişkin takvimi yakından takip edeceğim” dediği yeni mekanizma iki yönlü çalışacak. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bazı başdanışmanların başkanlığında ‘Hükûmet icraatları ve Meclis çalışmaları’ konusunda konularına göre farklı ekipler kurulması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre, icraat takibi ekibinde başdanışmanlardan Cemil Ertem, Mehmet Uçum, Şükrü Karatepe, Gülnur Aybet, Emin Önen ve Mustafa Akış gibi isimlerin bulunması bekleniyor.



DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti Genel Merkezi bünyesinde ise ayrı bir ‘İcraat takip mekanizması’ oluşturulacak. 2019’a kadarki yeni yol haritasının takvimi genel merkezden ayrıca takip edilecek. Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında kurulacak ekiple birlikte hükümet ile parlamento ilişkilerinden sorumlu olacak bir başbakan yardımcısı zaman zaman bir araya gelerek yol haritasına ilişkin durum değerlendirmesi yapacak.



ERDOĞAN’A RAPOR EDİLECEK

Hem külliyedeki ekibin, hem de genel merkezdeki ekip yol haritasında belirlenen takvimlendirmeye ilişkin, belli aralıklarla hazırladıkları raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verecekler.



AYRINTILI DENETLEME

Bu raporlarda, hangi bakanlıklarda hangi aksamalar yaşanıyor, kim takvime uymuyor, bunun gerekçeleri gibi konulara yer verilecek. Ayrıca yerel yönetimlerin 2019 Mart seçimlerine kadar atacakları adımlarla ilgili de ayrı bir yol haritası hazırlanacak ve bunun da takibi yapılacak.