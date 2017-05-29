Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek ve Kato’da bölücü terör örgütü PKK’ya darbe üstüne darbe indiren birliklerimizi ziyaret etti. Bakan Soylu, sıcak çatışmaların yaşandığı Tendürek Dağı’ndaki Çetenli Karakolu’na ziyaret ederek, kendisini karşılayan askerlerle teker teker tokalaştı. Daha sonra asker ve güvenlik korucuları ile sahurda bir araya gelen Soylu, birlikte karavana yedi. Asker ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Soylu, askeri yetkililerden Tendürek Dağı’ndaki terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonla ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun bir sonraki durağı ise Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi oldu. Soylu, helikopterle geldiği 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı’nda 40 gündür terör örgütü PKK’ya yönelik olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük başarıyla operasyon gerçekleştiren birliklerimizi ziyaret etti. PKK’lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 53 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiren askerleri tebrik eden Soylu, operasyonla ilgili Tümgeneral Aydın ile Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut’tan bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Soylu, iftarı 2 bin 900 metrede karavana ile yaptı, dağ aslanlarına “Her daim yanınızdayız” sözünü verdi.



23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekâtında Van’da 10, Kuzey Irak’ta 13 terörist etkisiz hâle getirildi. Harekât sonucunda, 3 adet silah mevzii, 2 mağara, 2 korugan, 2 Doçka mevzii, 2 barınma alanı olmak üzere 11 hedef imha edildi.