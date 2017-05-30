İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin adliyeye getirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 17 Mayıs'ta Beykoz'da bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şahin ve iki korumasının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sedat Şahin adliyeye sevk edildi
30.05.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz'daki operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin ve iki koruması adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Sedat Şahin,
477783 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477783.aspx
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