Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin adliyeye getirildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 17 Mayıs'ta Beykoz'da bir çiftliğe düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Şahin ve iki korumasının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.