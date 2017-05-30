Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Çorlu adliyesine opereasyon düzenlendi. Operasyonda adliyere görevli personel M.A., K.E., S.G., H.Ç., M.Z.S., U.O., E.Ö., H.I., A.A. ve H.U., 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' gerekçesiyle gözaltına alındı. Çorlu'da sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli soruşturmalarının sürdürüleceği Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
10 adliye personeline FETÖ gözaltısı
30.05.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 10 adliye personeli polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler : çorlu,
477866 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477866.aspx
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