Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Çorlu adliyesine opereasyon düzenlendi. Operasyonda adliyere görevli personel M.A., K.E., S.G., H.Ç., M.Z.S., U.O., E.Ö., H.I., A.A. ve H.U., 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' gerekçesiyle gözaltına alındı. Çorlu'da sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüpheli soruşturmalarının sürdürüleceği Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.