Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bağdat'ta bu sabah erken saatlerde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 30’un üzerinde Iraklının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayının ilk günlerinde yapılan bu menfur terör eylemlerini en kuvvetli ifadelerle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına en derin başsağlığı ve acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.