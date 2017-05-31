Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16  şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 20  adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Özel  Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, söz konusu adreslerin  çevrelerinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 350 polisin görev aldığı operasyonda ekipler, belirlenen  bölgelerde evlerin içi ile çatı ve bahçelerinde arama yaptı.

Operasyonda, PKK/KCK'nın mahallelerdeki korsan gösterilerini organize  eden ve örgütün dağ kadrosuna katılıp daha sonra geri dönen 7'si kadın 16 kişi  gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha  sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.