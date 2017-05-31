Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın KKTC Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere heyeti, hükümet ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle müzakere süreciyle ilgili değerlendirme toplantıları yapacak. Akıncı ile ortak basın toplantısı da düzenlemesi beklenen Çavuşoğlu'nun, KKTC Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanıyla da bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temaslarının ardından yarın akşam saatlerinde KKTC'den ayrılması bekleniyor.