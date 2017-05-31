Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın 6 ilçe, 104 köy ve mezrasında bin 528 kilometrekarelik alanda 3 gün önce başlatılan 'Bayrak-54 Şehit J.Yzb. Fuat Oguzcan' müşterek operasyondan acı haber geldi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Operasyonlar sırasında bugün çıkan çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.







VALİLİK OPERASYONLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI



Diyarbakır Valiliği açıklamasında, bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışma yaşandığını belirterek "Olay bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla arama faaliyetine devam edilmektedir" denildi. Operasyonun bir ayağını oluşturan Narko-terörizm ile mücadele kapsamında ise 186 bin 200 kök kenevir bitkisi, 1 su motoru ve 1 jenaratörün ele geçirildiği belirtilyen açıklamada, kenevir bitkisi numune alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yerinde imha edildiği ve 1 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.





OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA PATLAYICI VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Operasyon kapsamında dün Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararları ile 5 köy ve mezralarında toplam 10 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, bu aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 100 gr plastik patlayıcı, 6.5 kilo gram toz, 45 kilo gram kubar esrar olmak üzere toplam 51.5 kilo gram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 2 şüpheli şahısın gözaltına alındığı belirtildi.





362 ARAÇ VE 796 KİŞİ SORGULANDI



Operasyon bölgesinde kurulan 31 Yol Kontrol Noktasında yapılan kontroller sonucu, 362 araç ve 796 kişinin sorgulamasının yapıldığı, bunun sonucu yoklama kaçağı 9 kişinin yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 sığınak içerisinde yapılan detaylı aramada, EYP yapımında kullanılan 22 mutfak tüpü, 10 silikon, 20 koli bandı, 2 streçfilm, 1 terörist kıyafeti ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirilerek sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Teroristlerce 100 kg amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir" denildi.



