Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Yasin Yazıcı, ifadesinde Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde cami imamlığı görevi yaptığını ve halen meslekten ihraç edilmediğini belirtti. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanmadığını iddia eden Yazıcı: ByLock isimli programı indirmedim, kullanmadım. Müftülükçe zaman zaman çeşitli camilerde görevlendiriliyordum. Cami cemaatinden telefona ihtiyacı olanlara istemeleri halinde telefonumu kısa süreliğine kullanmaları için veriyordum. Eğer ByLock indirilmişse o zaman indirilmiştir.

BULAMADIĞI İÇİN SİLMİŞ

Başka bir FETÖ dosyası kapsamında yargılanan tutuklu sanık Soner Demirel ise ByLock programını 2014’te rastgele indirdiğini iddia ederek “O tarihte bekârdım, bu programı kız arkadaş bulmak için indirdim, dili İngilizceydi kullanamadım ve sildim” diye konuştu. Mahkeme Başkanı’nın, “Peki kız arkadaş bulabildin mi?” sorusu üzerine Demirel, ByLock programıyla kız arkadaş bulamadığını ve bu nedenle de sildiğini ileri sürdü.

Sanıklardan ikisinin de tutukluluk hâllerinin devamına karar verilerek duruşmaları ertelendi.