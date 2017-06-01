Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Balyoz, askerî casusluk, şike ve Hrant Dink davaları gibi FETÖ’nün kumpas davalarını incelemesiyle bilinen Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin görev alanı 2015 yılında değişmişti. 9. Ceza Dairesi, 2015’ten bu yana ‘bozulmuş ilaç ticareti’, ‘uyuşturucu, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘usulsüz ölü gömülmesi suçlarına’ bakıyordu. 9. Ceza Dairesi bundan böyle FETÖ’den tutuklu 2 bin 417 hâkim ve savcıya bakacak.

Tutuklananlar arasında 2 AYM, 131 Yargıtay, 43 Danıştay ve 3 HSK üyesi yer alıyor.