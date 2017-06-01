Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza gece saatlerinde İzmit-Kandıra yolu Muratköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit’ten Kandıra istikametine gitmekte olan Zeki Turan (27) idaresindeki 41 AJ 421 plakalı otomobil, D-605 karayolu Muratköy sapağı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki su kanalına uçtu. Su kanalındaki duvara çarparak duran otomobil içerisindeki sürücü ise bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Zeki Turan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücünün cesedi, Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle otoparka götürülürken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.