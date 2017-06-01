Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında düşen helikopterin enkazı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri arasında olay yeri inceleme çalışmaları devam ediyor.

NEDEN ALÇAKTAN UÇUYORDU?

Güvenlik uzmanlarının kazaya dair değerlendirmesi şöyle: “Şırnak Şenoba bölgesi Irak sınırına yakın noktada olması sebebiyle, o bölgedeki helikopterlerimiz genelde yüksek irtifada uçmazlar. Sınırın diğer tarafındaki bölge terör örgütünün kullandığı bir bölge olduğundan dolayı roketatar veya füze ile saldırı riski her zaman mevcuttur. Kaza akşamı helikopter Şırnak'tan kalkarak Şenoba'ya geliyor. Şenoba’da komutanların da arasında bulunduğu personeli alıp havalandıktan yaklaşık üç dakika sonra da kaza meydana geliyor”

Şenoba beldesinde düşen Cougar tipi askeri helikopterin enkazında uzman ekiplerce inceleme yapılıyor. Enkazın bulunduğu Hezil Çayı mevkisine gelen jandarmaya bağlı olay yeri inceleme ekipleri, enkaz ve çevresinde çalışma yürütüyor.