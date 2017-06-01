Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Cumhuriyet Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Sivas merkezli Hatay, Bursa, Bayburt, Giresun, Osmaniye ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bazıları kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan, bazıları ise halen görevde olan 12 diş hekimi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilirken, Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenciyken örgüt içinde bulundukları iddia edilen zanlıların mezun olduktan sonra kamuya diş hekimi olarak atandıkları öğrenildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 diş hekiminin yakalanması için çalışmalar sürüyor.