Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, TSK'nın günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda tespit edilen 9 sığınak ve mağarada arama yapıldı. Aramalarda mağara içerisinde, daha önceden etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedine ulaşıldı.

Ekipler, üç MG-3 makineli tüfek, iki biksi makineli tüfek,19 tüp, 2 el yapımı patlayıcı, 250 gram C-4 patlayıcı, 4 akü, 620 kilogram gıda maddesi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçirdi.

Hakkari Yüksekova'da devam eden operasyonda ise tespit edilen bir sığınak içerisinde, 2 doçka uçaksavar makineli tüfek, bir zağros keskin nişancı tüfeği, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 biksi makineli tüfek, 3 RPG-7 roketatar bulundu.

Bir terörist teslim oldu

Yüksekova'da ayrıca arazi aramasında tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Aramalarda ayrıca 43 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 bin Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 500 doçka mühimmatı, 200 biksi makineli tüfek fişeği, 6 gece görüş gözlüğü, 2 keskin nişancı dürbünü ve 6 telsiz ele geçirildi.

Diyarbakır Lice ve Hani'de devam eden operasyonda bir sığınak içerisinde ise 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el yapımı patlayıcı ve bir el telsizi ele geçirilirken, tespit edilen 52 bin 642 kök kenevir imha edildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Tunceli merkezde de arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, 4 anti personel mayını ile 50 biksi makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ise Suriye'nin Afrin bölgesinden kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.