Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç ve "ByLock" kullandığı iddia edilen öğretmen A.Ç. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla'da FETÖ soruşturması
02.06.2017 - 23:55 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç ve "ByLock" kullandığı iddia edilen öğretmen A.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler : Muğla,
478765 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478765.aspx
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