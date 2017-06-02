Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç ve "ByLock" kullandığı iddia edilen öğretmen A.Ç. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.