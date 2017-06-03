Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Aluşboğazı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonun kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
Şırnak'ta 2 terörist öldürüldü
03.06.2017 - 00:27 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 00:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güvenlik güçlerinin Şırnak Uludere'de düzenlediği operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Etiketler : şırnak,şırnak valiliği,
478767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478767.aspx
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