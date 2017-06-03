Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından, Hakkari Şemdinli, Tekeli, Mirgesav Dağı’nda 01 Haziran 2017 tarihinde yapılan gözetleme faaliyeti esnasında tespit edilen hareket halinde üç adet kamyona Tekeli Köyü’nde yapılan müdahale sonucunda 36 bin 500 paket kaçak sigara ile 372 kilogram nargile tütününün ele geçirildiği bildirildi. Aynı bölgedeki bir diğer olayda da 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından 01 Haziran 2017 tarihinde yapılan gözetleme esnasında Oğlaklı kuzeyindeki Öküz Deresi mevkiinde tespit edilen bir kamyona yapılan müdahale sonucunda kamyonun zula olarak tertip edilen gizli bölmesinde çok miktarda kaçak sigaranın ele geçirildiği ifade edildi.