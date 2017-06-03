Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna karşı olduklarını ancak bedelli askerliğin çıkması durumunda elde edilen gelirin SMA hastalarına aktarılması talebini iletti. Destici “Milyonların talebi var, SMA hastaları ile ilgili böyle bir teklifte bulunduk. Geçmişte 1-2 defa çıktı. Savunma Sanayii’nin de kaynağa ihtiyacı var. İki kesim arasında paylaştırılabilir” dedi. BBP lideri “Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi” sorusunu da “Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda...” diye cevapladı.

Destici, Başbakan Yıldırım’a seçim barajının ve OHAL’in kaldırılması konusundaki taleplerini de ilettiğini belirterek şunları kaydetti: “Barajın kaldırılması, ön seçimle adayların belirlenmesi, her partinin kendi amblemiyle katılacağı seçim ittifaklarının yapılabilmesi konularını konuştuk. Hakkâri ve Şırnak’ın il statülerinin korunmasını beklediğimizi, ‘Yüksekova ve Cizre il yapılabilir ama Hakkâri ve Şırnak’ın statüleri de korunsun’ talebimizi ilettik.”