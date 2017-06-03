Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 13 gün önce teslim olan 2 PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, teröri örgütü PKK/KCK'ya yönelik karadan ve havadan operasyonların devam ettiği belirtilerek şöyle denildi: "Devam eden kara ve hava operasyonları sonucu büyük kayıplar veren örgütten 21.05.2017 günü kaçan 2 şahıs, güvenlik güçlerimize teslim olmuşlardır.1 adet uzun namlulu silah, 1 adet bu silaha ait şarjör ve 28 adet fişek ile birlikte teslim olan PKK/KCK Terör Örgütü mensubu 2 şahsın Müdürlüğümüzde yapılan sorgulamalar neticesinde güvenlik güçlerimize yönelik birden fazla bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilmiştir.Bahse konu şahıslar 01.06.2016 günü çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."