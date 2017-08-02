Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü ile ilişkili kurumlarda SGK kaydı olan, Bankasya ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock veri tabanında kaydı bulunduğu tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 20'sinin ByLock kullanıcısı olduğu ifade edilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.