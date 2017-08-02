Lezgin Botan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Van Ferit Melen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Van Adalet Sarayı’na getirilen Botan’ın Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması bekleniliyor.