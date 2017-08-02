Lezgin Botan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Van Ferit Melen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Van Adalet Sarayı’na getirilen Botan’ın Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılması bekleniliyor.
HDP Milletvekili Botan gözaltına alındı
02.08.2017 - 15:27 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Lezgin Botan gözaltına alındı.
Etiketler : Lezgin Botan,HDP,Van Milletvekili,
493414 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493414.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER