Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttükleri çalışma sonrasında FETÖ/PDY örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen işçi, mühendis, öğretmen gibi çeşitli mesleklerden 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden birisinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.